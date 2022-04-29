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Yemek Tarifleri Ağlayan pasta tarifi: En lezzetli tam ölçülü ağlayan pasta tarifi
Yemek Tarifleri

Ağlayan pasta tarifi: En lezzetli tam ölçülü ağlayan pasta tarifi

Ağlayan pasta tarifi nasıl yapılır? Ağlayan Pasta malzemeleri nelerdir? En lezzetli tam ölçülü ağlayan pasta tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-29 01:26:00 - 2022-04-29 01:29:49
Ağlayan pasta tarifi: En lezzetli tam ölçülü ağlayan pasta tarifi

Ağlayan pasta tarifi için malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao (25 gram)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 1 paket hazır çikolata sosu
  • 2 paket krem şanti
  • 1,5 su bardağı süt (kek pişince üstüne dökülecek)

Ağlayan pasta tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sütü, kakaoyu, vanilini, kabartma tozunu ve  elenmiş unu ekleyip tekrar çırpın. Dikdörtgen borcamda yaklaşık 30 dk. 160 derecede keki pişirin. Kek pişince 1,5 su bardağı sütü kekin üstüne dökün. Krem şantiyi sütle çırpın. Çikolata sosunu da paketteki tarife göre hazırlayın. Krem şantiyi soğuyan kekin üzerine yayın ve daha sonra soğuyan çikolata sosunu da krem şantinin üstüne yayın. Pastayı en az 2 saat buzdolabında bekletelim.

Afiyet olsun…

Kakaosuz ağlayan pasta olur mu?

Kakao yerine ben muzlu puding koydum bir paket sonra vanilya ve kabartma tozu eklenir. Kabartma tozunun üzerine limon suyu dökülür. En son un eklenir.

 

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