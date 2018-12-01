Ağlayan bebeğinizi susmuyor diye sarsmayın



Tıp dilinde “Sarsılmış bebek sendromu” diye bir olay var. Bebekleri her ne sebeple olursa olsun sarsmamalısınız. Bebeklerin ölümüne dahi yol açan bu durum çocuklarda aşağıda sıraladığımız tamiri zor nörolojik/zihnî hasarlara yol açabilir:

Beyin sarsıntısı

Omurilik hasarı ve felci

Körlük ya da göz bozukluğu

Çeşitli felçler

Normal gelişimde gecikme,

Motor gelişimde problem.

Kırık kemikler

Çıkmalar

Zeka geriliği

Özellikle ilk 3 ayında kolik sancı dediğimiz ağlama nöbetleri bazı yeni anne-babaları öfkelendirir. Bebeklerini kollarından ya da göğüslerinden tutarak sallarlar. Henüz boyun kasları güçlenmemiş bebeklerin başlarını kontrol etmekte zorlandığı bu dönemde sarsılmaları sonucunda beyin, kafatasının içerisinde öne arkaya hareket eder. Bu sarsılmalar daha yumuşak ve sıvımsı bir yapıda olan bebek beyninin kan damarlarının ve beyin hücrelerinin kopmasına sebep olur. Bu durumda oluşan beyin kanamaları bebeğin ölümüne yol açabilir. 2 yaş ve altı çocuklarda bu tip ölümlerin daha sık görülmesinin sebebi kafatasının vücuda oranla daha büyük olmasıdır.

Tehlikeli davranışlar:

Bebeği ya da küçük çocuğu sevmek maksadıyla sertçe ve üst üste havaya atıp tutmak,

Çocuğu sırtta ya da omuzda taşırken koşmak,

Çocuk bir büyüğün dizinde ya da ayağında otururken zıplatmak,

Ayak bileklerinden tutup çocuğu havada döndürmek,

Çocuğu kollarından tutarak kendi etrafında döndürmek.

Ağlama nöbeti sırasında çocuğu şiddetli şekilde ayakta sallamak.

Nasıl anlaşılır?

Beyin ve gözaltı kanamaları en önemli bulgulardır. Hafif olan durumlar bulgu da vermeyeceğinden doktorun doğru teşhisi koyabilmesi için durumun doğru olarak aktarılması çok önemlidir.



Sarsılmış bebek sendromu olan bebekler, kafa içi basınç artışına bağlı olarak apne, kasılmalar ya da koma haliyle sağlık kuruluşuna kaldırılır.

Kafa içi basınç artışı, beyin ödemine ve tedavideki gecikmeye bağlıdır. Sarsma sonucu meydana geldiği için büyük ihtimalle kafa kırığı ya da travmaya ait diğer bulgular da bulunmayacağından travmanın nasıl olduğu gizlenmeden hekime dosdoğru anlatılmalıdır.

2 yaşın altındaki çocukları hiçbir sebeple sarsmayın.

Çocuğunuzu taşırken, tutarken her zaman başına destek olun. Başkaları tutarken onları uyarın.

Çocuğunuzla ilgilenecek ya da ilişkide olacak herkesi sarsıntının zararlarından haberdar edin. Buna bebek bakıcıları, akrabalar ve oynarken ona zarar verebilecek olan kardeşler de dahildir.

Eğer bebeğiniz durmadan ağlıyorsa ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Pek çok bebek yaşamının ilk yıllarında bol bol ağlar. Bunun normal olduğunu bilerek alışmaya çalışın.

Eğer bebeği bilerek ya da istemeden sarstınızsa, korkmadan ve utanmadan onu bir sağlık kuruluşuna götürün. Beyindeki bir kanama, eğer doktorlara bebeği sarstığınızı söylerseniz tedavi edilebilir. Bu, bebeğinizi daha sonra çıkabilecek birçok sorundan korur, hatta hayatını kurtarır.