Ağlayan bebeği 5 dakikada sakinleştirmenin yolu

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu ağlayan bebeğin sakinleştirilmesinin net bir yolu olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmalara göre 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak bebekleri sakinleştiriyor.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 21 bebek üzerinde etkili yürüyüşün, bebekleri sakinleştirdiği ortaya konuldu. Bebeklerin tepkilerini "yürüyen anneleri tarafından tutulmak, oturan anneleri tarafından tutulmak, hareketsiz beşikte yatmak ve sallanan beşikte yatmak" üzere dört koşul altında karşılaştırıldı.

Yürüyen anne tarafından tutulan ağlayan bebeğin 30 saniye içerisinde sakinleştiği ve kalp atışlarının yavaşladığı kanıtlandı. 5 dakikalık ağlayan bebeğin anne kucağındaki yolculuğunda ise bebeğin ağlamasının durduğu ve neredeyse yarıya uykuya daldığı görüldü.

Benzer sakinleştirici etki, bebekler sallanan bir beşiğe yerleştirildiğinde meydana geldi ancak anne bebeği otururken tuttuğunda veya bebeği hareketsiz bir beşiğe koyduğunda aynı sonuç elde edilemedi. Araştırmanın devamında annelere ağlayan bebeklerini kucaklarında tutmaları ve onlarla beş dakika yürüdükten sonra, bebeklerini yatağa koymadan önce 5 ile 8 dakika arasında tutmaya devam etmeleri gerektiğini bildirildi. Sonuç, ağlaması duran uyuyan huzurlu bebekler...