Ağlama duvarını bile terk ettiler

Doğu Kudüs'de terör devleti ve radikal Yahudiler, ibadet eden Filistinli Müslümanlara saldırdı. Çıkan olaylarda yüzlerce Filistinli Müslüman yaralandı. Bununla da yetinmeyen terör devleti Gazze'ye düzenlediği saldırıda çoluk çocuk demeden Filistinlileri katletti.

Hamas'ın katliamlara karşılık olarak roket saldırısı ile misilleme yapacağını duyurmasının ardından radikal Yahudiler ağlama duvarını bile terk etti. Oysa Filistinliler kutsal sayılan Mescid-i Aksa'da her şeye rağmen direniyor.