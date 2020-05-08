  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Ağızdan yağmur damlası kaçsa orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, oruca riayet etmesi gerekir. Orucu bozan durumları bilmekde, oruca gösterilen saygıdandır. Ağza su kaçması ya da yanlışlıkla abdest alırken su yutmanın, orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Peki ama boğaza su kaçması orucu bozar mı? Oruç yanlışlıkla su yutmayla bozulur mu? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:58:00 -
Ağızdan yağmur damlası kaçsa orucu bozar mı?

Ağız içerisine giren yağmur damlası veya abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıklada olsa, orucu bozar ve kaza gerektirir. 

Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı