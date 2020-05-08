Ağızdan yağmur damlası kaçsa orucu bozar mı?
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, oruca riayet etmesi gerekir. Orucu bozan durumları bilmekde, oruca gösterilen saygıdandır. Ağza su kaçması ya da yanlışlıkla abdest alırken su yutmanın, orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Peki ama boğaza su kaçması orucu bozar mı? Oruç yanlışlıkla su yutmayla bozulur mu? İşte merak edilen detaylar...
Ağız içerisine giren yağmur damlası veya abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıklada olsa, orucu bozar ve kaza gerektirir.
Kaynak: Diyanet