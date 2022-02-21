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Kadın - Aile Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor!
Kadın - Aile

Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor!

Ağız yarasına ne iyi gelir? Aft neden oluşur? İlaçsız bitkisel tedavi yöntemleri...

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:51:00 - 2022-02-21 15:55:09
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor!

Sumak, sumak ağacı olarak da bilinen Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir baharat türüdür. Sumak yemeklere verdiği aromalar sayesinde yaygın bir şekilde tüketilen ve kişilerin sağlığına önemli etkiler sağlayan bir baharattır. 

Ağız, aft yaraları neden olur?

Ağız içinde görülen yaraların oluşmasında birçok neden sayabiliriz; araya giren bazı enfeksiyonlar, sert veya sıcak yiyeceklere bağlı travmanın varlığı, çeşitli ilaçların kullanımı, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ya da stres gibi faktörler, bu soruna zemin hazırlayabiliyor.

Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda alana gelen yaralardan en makûssu muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Aftı geçirmek için bir hayli usul bulunmaktadır. Bu gibi vaziyetlerle karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren usulü deneyebilirsiniz.

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft yaradılışına ne iyi kazanç sualinin cevabını da bulabilirsiniz.

Sumak

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak tarif

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

Hazırlanışı

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

 

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