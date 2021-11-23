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Kadın - Aile Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusuna ne iyi gelir
Kadın - Aile

Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusuna ne iyi gelir

Ağız kokusu kişiyi rahatsız ederek utanç verici hale gelebilecek bir durumdur.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 00:28:00 - 2021-11-23 00:32:54
Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusuna ne iyi gelir

Ağızda koku olmasının sebebi, genellikle kişinin ağız hijyenini tam olarak sağlayamamasından kaynaklıdır. Günlük olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılması ağız bakımı açısından son derece önemlidir. Fırçalanmayan, diş ipi ve gargara kullanılmayan dişlerde gıda parçacıkları ağızda kalabilir.

Ağız kokusu neden olur?

  • Ağıziçi mantar enfeksiyonları
  • Diş çürükleri (oyuklar)
  • Sinüzit
  • Bademcik iltihabı
  • Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları
  • Uzun süreli açlık
  • Alkol kullanımı
  • Sigara ve tütün ürünleri
  • Ağız kuruluğu
  • Diyabet
  • Böbrek rahatsızlıkları
  • Burun ve burun eti rahatsızlıkları sayılabilir

Ağız kokusuna iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Nane çayı ağız kokusuna karşı en etkili çözümlerden biridir. Güçlü bir antiseptik olan nane, bakterileri temizler ve ağız hijyeni sağlar. Taze nane yaprakları kurutulup, 2 çorba kaşığı kaynamakta olan suyun içine katılır. 15 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra şeker ya da bal ile tatlandırılarak içilir.

Yoğurt: Probiyotiklerden zengin her türlü yiyecek ve içecek (özellikle de yoğurt) düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar.

Tarçın: Tarçın yiyecek veya içeceklere eklenerek tüketilebileceği gibi tarçınlı şekersiz sakızlar da yardımcı olabilir.

Çinkoli sakız: Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir.

Limon kabuğu ve maydanoz: Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmelidir.

Kahve: Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.

 

 

 

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