Ağız kokusu ile ilgili ciddi uyarı!

Toplumda ağız kokusu, ikili iletişimlerde ağır koku yüzünden ciddi rahatsızlık yaratırken aslında önemli bir hastalığın habercisi de olabilir. Özel Termessos Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op.Dr. Mustafa Kılıçkaya, halitozis rahatsızlığının sık karşılaşılan bir durum olduğunu, bazı ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini belirterek, "Bu nedenle tanısını koymak ve sebebini bulmak önemli" dedi. Ayrıca sosyal ve psikolojik etkilerinden dolayı halitozisinin tedavi etmek gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mustafa Kılıçkaya şunları söyledi,

"Nefes, metabolizmamızın ürettiği uçucu organik bileşiklerin yüzlercesini içerir. Nazofarinks, larenks ve akciğer kanseri gibi bazı hastalıklar bu gaz karışımını değiştirebilirler. Bu yüzden dışarı verilen gazların analizi önem kazanmıştır. Yeni teknolojiler, yeni cihazların geliştirilmesini teşvik etmişlerdir. Elektronik burun olarak adlandırılan bu aletlerle nefesin analizi, önemli non-invaziv tanısal metod haline gelmiştir. Ağız kokusu, hoşlanılmayan kötü kokunun ağızdan yayılmasıdır ve geniş sosyal ve ekonomik etkiye sahiptir. Ağız kokusu hem çevredekileri rahatsız eder hem de hastayı utandırabilir, hatta hastayı anksiyeteye itebilir, öte yandan altta yatan organik bir hastalığın göstergesi olabilir. Toplumun yaklaşık yüzde 25'ini etkileyen ve her iki cins ve tüm yaş grupları için yaygın bir şikayet olan bu patolojik durum multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Genelde dental hijyenin bozuk olması, paslı dil veya periodontitis gibi ağız içi nedenler ve diğer kulak burun boğaz hastalıkları halitozisin en çok nedenleridir."

"Patolojik olmayan sebeplerden dolayı ya da fizyolojik olarak da ağız kokusu olabilir" diyen Op.Dr. Mustafa Kılıçkaya, ağız kuruluğu, açlık, ağızda besin artıklarının varlığı, ilaçların çökelmesi ve sigaranın da ağız kokusuna neden olabileceğini belirtti.

Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Mustafa Kılıçkaya, ağız kokusunun nedenleri, tanı ve tedavisi yöntemini şöyle açıkladı,

"Halitozise sebep olan ağız içi kaynaklı nedenler arasında en çok görülen paslı dildir. Paslı dil, bakteri, deskuame hücreler ve tükrükten oluşur. Çoğu çalışmada dilin arka-sırt kısmında, koku verici-odoriferous madde üretme kapasitesine sahip, anaeroplar dahil milyarlarca bakterinin var olduğu gösterilmiştir. Normalde tükrük, ağız kokusuna sebep olan partikülleri elimine ederek oral bölgenin temizlenmesini sağlar. Kuru ağız doğal olarak uyku esnasında oluşur ve sabah nefesine yol açar. Burun bölgesindeki patolojiler ve genizi tıkayıcı hastalıklarda ağız kuruluğu daha çok olur. Boyun bölgesine radyoterapi uygulanması ve tükrük bezi hastalıkları da ağız kuruluğuna yol açarak ağız kokusuna sebep olabilir. Soğan, sarımsak, baharatlı yiyecekler ve bazı sebzeler fizyolojik ağız kokusuna sebep olabilir. Bu yiyeceklerin sindirilmesinden sonra uçucu gazların kan yoluyla akciğere gelip buradan atılması nedeniyle olur. Sigara ve tütün kendi hoş olmayan kokusundan ayrı olarak gingiva hastalıklarına neden olarak da dolaylı olarak ağız kokusuna neden olabilir."