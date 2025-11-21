Ağız gargarasında yeni Alternatif: Kimyasal ürünleri geride bırakıyor

Kulağa ne kadar garip gelse de bilim insanları, beklenmedik bir şekilde sarımsağın ağız gargarası için mükemmel bir bileşen olabileceğini öne sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Üniversitesi araştırmacıları, bu keskin kokulu özün piyasadaki önde gelen markalardan daha uzun süreli koruma sağlayabileceğini buldu.

Klorheksidin; Corsodyl, Covonia ve Savlon gibi popüler ürünlerde bulunan standart bir antiseptik ve ağız gargaralarının “altın standardı” olarak kabul ediliyor. Ancak konuyla ilgili beş farklı çalışmanın sonuçlarını bir araya getiren ekip, yüksek konsantrasyonlarda sarımsak özüyle yapılan ağız gargaralarının, klorheksidin içeren ürünler kadar etkili olabildiğini, hatta daha uzun süreli koruma sağlayabildiğini buldu.

Araştırmacılar, sarımsak özlü ağız gargaralarının belirli ürünlerde klorheksidine karşı “uygulanabilir bir alternatif” olabileceğini düşünüyor. Ancak bu seçeneğin karakteristik kokusunun yanı sıra ağızda daha fazla rahatsızlık hissi bırakması gibi bazı dezavantajları da olabilir.

Journal of Herbal Medicine’da yayımlanan çalışmada yazarlar, “Klorheksidin yaygın olarak altın standart bir ağız gargarası olarak kullanılıyor, ancak yan etkileri ve antimikrobiyal dirence neden olma endişeleri var” diyor ve ekliyor: “Doğal antimikrobiyal özellikleriyle bilinen sarımsak, potansiyel bir alternatif olarak ortaya çıktı.”

Araştırmalar zaten sarımsağın doğanın en güçlü antibakteriyel ve antifungal bitkilerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Sarımsak özü, kalp sağlığını, bağışıklık fonksiyonunu ve dolaşımı desteklemek için tasarlanmış bir dizi sağlık ürününde kullanılıyor.

Yeni meta-analiz, bir hafta boyunca, yüzde 3’lük sarımsak özü ağız gargaralarının, yüzde 0.2’lik klorheksidinli gargara ile karşılaştırıldığında, tükürükteki bakteri miktarını azaltmada “önemli ölçüde daha etkili” olduğunu gösterdi.

YAN ETKİLERİ DE VAR, AMA...

Araştırma ekibi, sarımsak özünün yan etkileri olsa da, bunların genellikle kimyasal bileşiklerle ilişkili olanlardan daha az şiddetli olduğunu belirtiyor. Klorheksidin; dişleri lekelemesi, tat duyusunu değiştirmesi ve ağız içinde yanma hissine neden olmasıyla biliniyor. Sarımsak özünün yan etkileri arasında ise ağızda rahatsızlık ve tabii ki hoş olmayan kokusu da bulunuyor.

Araştırmacılar, “Sarımsak özlü ağız gargarası, başlangıç ​​seviyesine göre bakteri sayısında önemli azalmalarla klinik antimikrobiyal etkinliğini gösterdi” sonucuna vardıklarını söylüyor. Ekip, sarımsağın bir alternatif olarak etkinliğini ve uygulanabilirliğini doğrulamak için daha büyük örneklem grupları ve daha uzun takip sürelerini içeren ek klinik araştırmaların gerekliliğini vurguluyor.

Sarımsağın sağlık faydaları, içerdiği pek çok doğal bileşikten, özellikle de alisin adı verilen bileşikten geliyor. Nottingham Üniversitesi'nin 2018 tarihli bir çalışması, bu faydaların “bitkinin topraktan emdiği kükürt bileşiklerine dayandığını” belirtti. Bu bileşikler, yiyecek hazırlama ve sindirim sırasında yaklaşık 50 farklı kükürt içeren bileşiğe ayrışıyor ve daha sonra hücrelerimizin içinde “biyolojik olarak aktif” hale geliyorlar.