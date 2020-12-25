AGİ'yi kimler alır? AGİ asgari ücrete dahil midir? AGİ ne kadar?

AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilir? Çalışanlar daha önceleri alış veriş sonrası topladıkları fişleri işyerlerine teslim ederek bunun karşılığında vergi iadesi alıyorlardı. 2007 yılından sonra bu uygulama son verilerek onun yerine asgari geçim indirimi yani AGİ devreye girdi. AGİ, çalışana ödenecek senelik tutar; bir yıllık asgari ücretin yüzde 50'sine, yüzde 15 oranı uygulanarak hesaplanıyor. Çalışanların medeni durumları, çocuk sayıları, eşin çalışıp çalışmadığı durumlarına göre AGİ tutarı değişmekte.

AGİ'den kimler yararlanamaz?

Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

- Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

- Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

- Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

- Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

- Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

- Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

- Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

AGİ maaşa dahil mi?

AGİ asgari ücrete dahil midir? Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar. En çok kafa karıştıran konu ise AGİ miktarı asgari ücrete dahil mi? Evet AGİ miktarı asgari ücrete dahil.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

- Mükellefin kendisi için % 50'si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

- Üçüncü çocuk için %10'u

- Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.