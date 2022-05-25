Agit Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Hakim Bedri kimdir?
Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, kahraman Mehmetçikler, teröristlere göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlarda vatan hainleri birer biren turuncu torbalara sokuluyor. Amanos Dağları'nda operasyon: Yeşil ve gri kategorideki 2 alçağın üzeri çizildi. Peki Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri kimdir? Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri nereli?
EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında teröristlere göz açtırılmıyor. Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını kesti
Terörist Hakim Bedri kimdir?
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm. J. III. Kad. Çvş. Abdülmecit Yıldırım’ın şehit edilmesi 1 astsubay ve 1 Uzman Jandarma Çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.
Öldürülen teröristler Hakim Bedri ve Beraat Boztemir