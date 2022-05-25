  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Agit Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Hakim Bedri kimdir?
Aktüel

Agit Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Hakim Bedri kimdir?

Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, kahraman Mehmetçikler, teröristlere göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlarda vatan hainleri birer biren turuncu torbalara sokuluyor. Amanos Dağları'nda operasyon: Yeşil ve gri kategorideki 2 alçağın üzeri çizildi. Peki Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri kimdir? Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri nereli?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 07:55:00 - 2022-05-25 07:56:03
Agit Kotol kod adlı Hakim Bedri öldürüldü mü? Hakim Bedri kimdir?

EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında teröristlere göz açtırılmıyor. Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını kesti

Terörist Hakim Bedri kimdir?

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm. J. III. Kad. Çvş. Abdülmecit Yıldırım’ın şehit edilmesi 1 astsubay ve 1 Uzman Jandarma Çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

Öldürülen teröristler Hakim Bedri ve Beraat Boztemir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay