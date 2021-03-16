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Yerel Ağır yaralıydı... Kötü haber geldi
Yerel

Ağır yaralıydı... Kötü haber geldi

Uşak'taki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:54:00 -
Ağır yaralıydı... Kötü haber geldi

Edinilen bilgilere göre kaza 15 Mart Pazartesi günü Uşak’ın Ulubey İlçesine bağlı Köseler Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Selma Teke, 64 DD 309 plakalı otomobiliyle Uşak’tan Ulubey istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç yaklaşık 50 metre takla attı.

Araç takla atarken araçtan fırlayan kadın ise yaklaşık olarak 30 metre yolda sürüklendi.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Ambulans, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Selma Teke hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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