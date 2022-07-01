Ağır metal tehlikesine dikkat! Ağır metal zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir?

Ağır metal zehirlenmesinin son yıllarda hızla arttığına değinen Aile Hekimi Uzm. Dr. Semih Gökart, ''Araştırmalara göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inde son 10 yıl içinde ağır metallere bağlı sorunlarla karşılaştıkların söyledi. Ağır metal zehirlenmesi, kurşun, kadmiyum, alüminyum, civa, bakır, fluorid ve arsenik tarafından vücudumuzda oluşan olumsuzluklar ve hastalıklar olarak tanımlanıyor. Dışarıdan alınan bu maddeler, biriktiği organa, etkilediği sisteme bağlı olarak psikolojik rahatsızlıklardan, fizyolojik sorunlara kadar geniş bir yelpazede hastalık oluşturabiliyor.'' dedi.

Yılda bir milyondan fazla kişiyi etkileyen ağır metaller, endüstriyel üretim veya kirli havada, toprakta, içme ya da yer altı su kaynaklarında birikebiliyor. Yakıt, mühimmat, boya, kauçuk imalatı, endüstriyel eritme, madencilik, fotoğraf işleme, tarım, yarı iletkenler, kaynak ve atık veya radyoaktif atık alanlarında çalışan ya da bu alanlara yakın yerlerde yaşayan kişiler ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk taşıyor.

Hasarlı Mutfak Malzemeleri Ve Oyuncaklara Dikkat!

Dünya nüfus artış hızının kontrol edilememesi, hızlı üretilen, uzun süre dayanan ama doğal yöntemlerden uzaklaşılan tarım, burada kullanılan tohumlar ve ilaçların yaygınlaşması ağır metal zehirlenmesindeki en önemli etkenlerin başında geldiğini anlatan Dr. Semih Gökart, sözlerine şöyle devam etti; "Sanayi kaynakları, çevre kirlenmesi, tarımda kullanılan ilaçlar, böcek öldürücüler, mutfak ürünleri, amalgam içeren dolgular, kozmetik ürünler, kirli sularda yaşayan deniz canlıları ağır metal zehirlenmelerinde en önemli kaynaklardır. Hava, çevre kirliliğinin yine kontrolsüz sanayileşmeye paralel olarak artması, özellikle tarım havzalarında oluşturduğu hasarlar, bireysel kullanımlarda dikkatsizlik ve umursamazlıklar (teflon mutfak malzemeleri, çizilmiş, hasarlı mutfak malzemeleri, deterjanlar, kaynağı belli olmayan ürünler, oyuncaklarda kullanılan boyalar) bu sorunu oluşturan başlıca nedenleri arasında."

Hangi Belirtiler Gözleniyor?

Ağır metal zehirlenmesinin baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları, hazımsızlık, kabızlık, solgunluk, kansızlık, koordinasyon bozukluğu, baş dönmesi gibi şikâyetlerle kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Gökart, Metal zehirlenmeleri çok sinsi ve önemli bir durumdur. Ancak ne yazık ki, bu belirtiler toplum tarafından yeterince tanınmıyor. Konuyla ilgili toplum bilinci de yeni yeni gelişiyor. Karşılaşılan klinik durumlar ve hastalıklarda maalesef metal zehirlenmeleri hala akla son gelen nedenlerin arasında yer alıyor. Ancak başta Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya gösterdiği hassasiyet ve tanı yöntemlerindeki gelişmelerden sonra ayırıcı tanıların daha net yapılır olması sağlanmaya başladı.” Kanda ağır metal tespit edilmemesinin onun olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Dr. Semih Gökart, “Vücudumuzun her hücresine yerleşebilen bu ağır metaller ancak bulundukları yerden mobilize edildiğinde yani bulundukları hücrelerin dışına taşındıklarında kanda görülecektir” dedi.

Tedavide En Etkili Yöntem Şelasyon Tedavisi

“İşin en zor yanı tedavi protokolü oluşturmaktan geçiyor. Uzun yıllar sonucunda ve gittikçe biriken bir toksinin vücuttan uzaklaştırılması karşınızdaki kişinin olayı kabul etmesi, önerileri ve planlananları doğru olarak uygulamasına bağlıdır” diyen Dr. Semih Gökart, tedavi yaklaşımıyla ilgili şunları anlattı: “Metallerin uzaklaştırılmasını sağlayan gıda, takviye ve vitaminlerden faydalanılabilir. Ancak ağır metallerin pek çoğu için özel bir destek olmadan vücudun boşaltım sistemleri (böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, akciğer ve deri) yoluyla atılamaz. Tıp dünyasının yeni yeni geliştirdiği yöntemlerle (örneğin özel boyama) biriken metallerin yerini ve vasfını öğrenebiliyoruz. Bu birikmelerinde özellikle otonom sinir sistemi başta olmak üzere tüm organlarda sistemlerde hasar oluşturabileceğini biliyoruz. Buralara yerleşen ağır metallerin uzaklaştırılması için uygulanan en önemli yöntem “şelasyon detoksifikasyonudur”.

13 ağır metal insan sağlığı için daha tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) insan ve çevre sağlığı için önemli 13 ağır metal olduğunu kabul belirledi. Bu ağır metaller arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, cıva, manganez, nikel, kurşun, kalay ve titanyumdur. Ağır metaller, endüstriyel üretim veya kirlilikten kaynaklanan yoğunlaştırılmış ağır metal kaynaklarının içinde ve çevresinde havada, toprakta ve içme veya yer altı su kaynaklarında birikebilmektedir. Bazı meslekler ve hobiler, yakıt, mühimmat, boya, kauçuk imalatı, endüstriyel eritme, madencilik, fotoğraf işleme, tarım, yarı iletkenler, kaynak ve atık veya radyoaktif atık bertaraf alanları dahil olmak üzere ağır metal toksisitesi açısından daha büyük risk altındadır.

İdrar ve kan testi ile belirlenebiliyor

Yılda bir milyondan fazla kişinin etkilendiği ağır metal toksisitesi riski büyüme evresindeki bebekler, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerin yanı sıra bozulmuş karaciğer fonksiyonu ve düşük antioksidan aktiviteye sahip bireyler de daha fazla görülmektedir. Ağır metaller, yaygın nörolojik bozukluklar, gastrointestinal bozukluklar, otoimmün hastalıklar ve artmış oksidatif stres ve hücresel işlev bozukluğuyla ilişkili bozuklukların temel nedeni olabilmektedir. Pek çok ağır metalin antioksidanlar ve mineraller gibi kritik besinleri tüketme kabiliyetinden dolayı, yaygın olarak etkilenen maddelerin hem hücre içi hem de hücre dışı seviyelerini değerlendirmek için öncelikle ağır metaller testi yapılması gerekmektedir.

Ağır metaller Alzheimer, Parkinson, kanser, karaciğer yetmezliği gibi birçok rahatsızlığa neden olabiliyor

Vücutta gereğinden fazla biriken ağır metaller hastada toksisiteye (bir maddenin canlı bir organizmaya zarar verme derecesi) neden olabilmektedir. Ağır metal birikmesi kişilerde şu rahatsızlıklara neden olmaktadır:

Ağır metal zehirlenmesi, vücudunuzda çeşitli metallerin birikmesi durumudur. Çevresel ve endüstriyel faktörler, yediğiniz yiyecekler ve soluduğunuz hava sizi her gün yüksek düzeyde ağır metale maruz bırakır. Bu metallerden bazıları demir, bakır ve çinkodur. Küçük miktarda olanları sizin için iyi olsa da, aşırı maruz kalma durumu ağır metal zehirlenmesine yol açabilir. Bu durum ise ölümcül olabilir. Maruz kalma seviyesine bağlı olarak, verilen ilaçlar toksinleri uzaklaştırabilir. Doktorunuz metal seviyenizi ölçmek için kan ve idrar testi isteyecektir.

Ağır Metal Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdaki belirtiler, aşırı maruz kalınan metalin türüne göre değişir. Cıva, kadmiyum, kurşun en yaygın maruz kalınan metallerden bazılarıdır.

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Karın ağrısı

İshal

Tükenmişlik

Kusma

İshal

Nefes almada zorluk

Daha şiddetli vakalarda aşağıdaki semptomlar yaşanabilir;

Karıncalanma ve yanma hissi

Bilinç kararması

Kronik enfeksiyonlar

Görsel rahatsızlıklar

Felç

Uykusuzluk

Ağır Metal Zehirlenmesinde Yenebilecek Besinler

Bazı yiyecekler, vücuttaki ağır metallerden kurtulmanızı ve detoks yapmanızı sağlayabilir. Vitamin içeriği yüksek olan besinler, ağır metallere maruz kalanlar için koruyucu etkilere sahip olabilir. Ağır metal detoksu şunları içerir;

Sarımsak

Kişniş

Limon suyu

Yaban mersini

Klorella

Arpa suyu tozu

Köri

Domates

Probiyotikler

Yeşil çay

C vitamini takviyesi

Ağır Metal Zehirlenmesinde Kaçınılması Gereken Besinler

Ağır metal zehirlenmesinin etkilerini en aza indirmek için, bazı yiyecekleri diyetinizden çıkarmanız gerekebilir. Özellikle aşırı yağlar ve işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalıdır. Bu yiyecekler detoks sürecini yavaşlatır. Çünkü yağlar, zararlı maddeleri emmeye meyillidir. Kaçınmanız gereken besinler;

Pirinç (Özellikle kahverengi pirinç)

Daha büyük ve uzun ömürlü balıklar (daha fazla cıva içerirler)

Alkol

Organik olmayan gıdalar

Ağır metal zehirlenmesi, zararlı yan etkilere neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde, hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden yukarıdaki belirtilerin bir veya birkaçı sizde varsa, en kısa sürede doktorunuza başvurun.