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Aktüel Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:19:05 -
Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
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