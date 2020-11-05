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Aktüel Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:04:53 -
Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
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