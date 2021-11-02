  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ağır çatışmalar yaşanıyor! Başkente 350 kilometre kala OHAL ilan ettiler
Dünya

Ağır çatışmalar yaşanıyor! Başkente 350 kilometre kala OHAL ilan ettiler

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başken Addis Ababa'ya uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 20:16:00 -
Ağır çatışmalar yaşanıyor! Başkente 350 kilometre kala OHAL ilan ettiler

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Öte yandan, bugün TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1. ara tatil ayın kaçında? MEB ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
Eğitim

1. ara tatil ayın kaçında? MEB ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Ara tatil ne zaman başlıyor? Son yıllarda yarıyıl tatilinin yanı sıra öğrencilere sene içerisinde iki yarı tatil hakkı veriliyor. İlk ara ta..
İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
Gündem

İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'

Yıllardır 'Atatürk' şemsiyesi altında vatandaşların oylarını sömüren parti CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek ..
Heyecanlandıran açıklama: Türk dünyası resmen birleşiyor
Ekonomi

Heyecanlandıran açıklama: Türk dünyası resmen birleşiyor

Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirecek olan "Zengezur Koridoru"nun önemine vurgu yapan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay