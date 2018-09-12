Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef oldu!
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Akyarlar mevkisinde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.12 Eylül 2018 Çarşamba 17:23
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 45 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Akyarlar mevkisinde bulunan Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Gelibolu itfaiyesinin yanı sıra orman işletme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü.
Yangında, çiftlikteki ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.
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