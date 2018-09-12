THY - Kastamonu - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef oldu!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Akyarlar mevkisinde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:23
Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef oldu!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akyarlar mevkisinde bulunan Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gelibolu itfaiyesinin yanı sıra orman işletme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

Yangında, çiftlikteki ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:23
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu
  3. yangın
  4. Çiftlik yangını
  5. ağıl yangını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş suçu sayılmalı"
    1. Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş..
    2. Beşiktaş'ın yeni yönetimi kadrosu..
    3. ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap..
    4. Umut Güner Fikret Orman'ın yönetim..
    5. ‘Genetik’ten şanslılarmış!
    6. Serdar Adalı Fikret Orman'ın yönetim..
    7. Fikret Orman’ın yönetim kurulu..
    8. BM komisyon üyesinden ABD'ye 'kırmızı..
    9. Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef..
    10. Sınır ötesi operasyonlarda Türk..
    11. Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
    12. Beklenen Vakit'in çıkışı da böyle oldu..
    13. 17 parça tarihi deri İncil ele geçirildi
    14. Denizli’de ölüm dükkanın önünde..
    15. Lenfoma hızla ilerliyor
    16. Oruç Reis İstanbul Boğazı'nda...
    17. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    18. MİT'in operasyonu sonrası CHP'den..
    19. Türkiye'den dev anlaşma! Darbeci Sisi...
    20. Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!