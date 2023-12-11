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Gündem Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı
Gündem

Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:16:00 -
Ağıla giren sahipsiz köpekler hayvanları parçaladı

İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünde besicilik yapan Yahya Caklı'nın ağılına sabaha karşı sahipsiz köpekler girdi.

 Düzce'de ağıla giren sahipsiz köpeklerin 3 küçükbaş hayvanı telef ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünde besicilik yapan Yahya Caklı'nın ağılına sabaha karşı sahipsiz köpekler girdi.
Ağıldan çıkardıkları 3 küçükbaş hayvanı telef eden köpeklerin saldırısı, Caklı'nın evinin önünde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Caklı, AA muhabirine, köpeklerin sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ağıla girdiğini belirterek, "Hayvanlarımdan 2'si yüklüydü, doğurmak üzereydiler, diğeri de koçtu. Ağılın dışına çıkarıp, parçalayarak telef etmişler." ifadelerini kullandı.
Muncurlu köyünde yaşayan Tuğrul Gündoğan ise son zamanlarda 2 köyde ağıl ve ahırlara sahipsiz hayvanların saldırılarının arttığını söyledi.

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