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Ekonomi Agi ne kadar oldu?
Ekonomi

Agi ne kadar oldu?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. AGİ 2021 belli oldu mu? | AGİ ne kadar olur? | Asgari ücret 2021 ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:06:00 - 2020-12-26 14:07:39
Agi ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında 4 toplantı yapıyor. Söz konusu toplantıların sonunda asgari ücret zam oranı ilan ediliyor. Bu yıl üç toplantı geride kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Peki, AGİ ne kadar oldu 201?

Agi ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları göz önünde bulundurulursa asgari ücrete ve AGİ’ye yüzde 20 zam yapılmış olacak. Bekar bir işçi 220,73 TL Agi alıyor yüzde 20 zamla bu tutar 264.87'ye yükselecek.

2021 AGİ tablosu

Bu rakamlar yüzde 20 zam yapılması durumunda maaşlara yansıyacak olan Asgari Geçim İndirimi’ni gösteriyor. Rakamlar zam oranı açıklanınca netleşecek.

Bekar             264,87 TL

Evli eşi çalışmayan           317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışan   264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               450,27 TL

 

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