Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında 4 toplantı yapıyor. Söz konusu toplantıların sonunda asgari ücret zam oranı ilan ediliyor. Bu yıl üç toplantı geride kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Peki, AGİ ne kadar oldu 201?

Agi ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları göz önünde bulundurulursa asgari ücrete ve AGİ’ye yüzde 20 zam yapılmış olacak. Bekar bir işçi 220,73 TL Agi alıyor yüzde 20 zamla bu tutar 264.87'ye yükselecek.

2021 AGİ tablosu

Bu rakamlar yüzde 20 zam yapılması durumunda maaşlara yansıyacak olan Asgari Geçim İndirimi’ni gösteriyor. Rakamlar zam oranı açıklanınca netleşecek.

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışan 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL