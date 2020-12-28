AGİ ne kadar arttı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu?
AGİ zammı ne oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücreti belirledi. Asgari ücret zammı son dakika açıklanırken AGİ tutarları da arttı. 2021 yılı asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapılarak asgari ücret brüt 3577 TL asgari ücret net 2890 TL oldu. Peki yeni asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ ne kadar arttı?
7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Selçuk, yeni asgari ücreti son dakika olarak açıkladı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.
AGİ ne kadar son dakika
2021 AGİ zammı ne kadar oldu? Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 oldu. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak.
Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar old?
2021 AGİ tablosu
Bekar AGİ 268,162 TL
Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocukluAGİ 456,12 TL
Evli eşi çalışanAGİ 268,162 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL