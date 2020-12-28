  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AGİ ne kadar arttı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu?
Ekonomi

AGİ ne kadar arttı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu?

AGİ zammı ne oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücreti belirledi. Asgari ücret zammı son dakika açıklanırken AGİ tutarları da arttı. 2021 yılı asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapılarak asgari ücret brüt 3577 TL asgari ücret net 2890 TL oldu. Peki yeni asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ ne kadar arttı?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:56:00 - 2020-12-28 11:57:05
AGİ ne kadar arttı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu?

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Selçuk, yeni asgari ücreti son dakika olarak açıkladı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.

AGİ ne kadar son dakika

2021 AGİ zammı ne kadar oldu? Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 oldu. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak.

Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar old?

2021 AGİ tablosu

Bekar AGİ 268,162 TL                                

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL           

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu  AGİ 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocukluAGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışanAGİ 268,162 TL              

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL      

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80       

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL      

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL      

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık't..
Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu
Gündem

Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında imzalan anlaşmayı onayladı.

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay