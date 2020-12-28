AGİ ne kadar arttı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu?

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Selçuk, yeni asgari ücreti son dakika olarak açıkladı. Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.

AGİ ne kadar son dakika

2021 AGİ zammı ne kadar oldu? Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 oldu. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak.

Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar old?

2021 AGİ tablosu

Bekar AGİ 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocukluAGİ 456,12 TL

Evli eşi çalışanAGİ 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL