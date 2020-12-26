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Ekonomi AGİ kaç lira oldu?
Ekonomi

AGİ kaç lira oldu?

AGİ ne kadar oldu son durum | Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ve Asgari Geçim İndirimi’ne ne kadarlık bir zam uygulanacağını merak ediyor. Bir zamanlar çalışanlar, emekliler her ay alışveriş fişlerini topluyordu. Bu uygulama 2007’de yerini AGİ’ye bıraktı. Peki, bekar AGİ ne kadar? |Evli eşi çalışmayan ne kadar AGİ alır 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:51:00 -
AGİ kaç lira oldu?

AGİ ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zammı araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantı sonunda zam oranı açıklanacak. Peki, AGİ ne kadar olur?

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ kaç lira oldu?

2021 AGİ belli oldu mu? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK verilerine göre zam yapılırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Hazırladığımız tablo yüzde 20’lik zam yapılması halinde geçerli olacak. İşte, AGİ 2021 tahminleri:

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan           317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışan   264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               450,27 TL

AGİ hesaplama 2021
AGİ hesaplama 2021

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AGİ hesaplama 2021

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