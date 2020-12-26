AGİ ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zammı araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. Dördüncü ve son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantı sonunda zam oranı açıklanacak. Peki, AGİ ne kadar olur?

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ kaç lira oldu?

2021 AGİ belli oldu mu? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK verilerine göre zam yapılırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Hazırladığımız tablo yüzde 20’lik zam yapılması halinde geçerli olacak. İşte, AGİ 2021 tahminleri:

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışan 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL