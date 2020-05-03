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İSLAM

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Ramazan ayının bir ay sürmesi, kadınların bazı işlerinin gün içerisinde yapılıp-yapılamayacağını merak ettiriyor. Özellikle ağda ve epilasyon gibi işlemlerin, oruca zarar verip-vermediğide sıklıkla hanımlar tarafından araştırılıyor. Peki ama ağda yapmak ya da epilasyon yapmak orucu bozar mı? Tıraş orucu bozar mı? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:26:00 -
Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Kadınların ramazan ayı içerisinde merak ettiği birçok konu oluyor. Bunlardan en çok araştırılanı ise "ağda veya epilasyonun" oruca mani olup olmadığı konusu. İşte Diyanetin açıklamasıyla orucun ağda ile bozulup bozulamayacağı...

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

Kaynak: Diyanet

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