Ağbal: Kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreç genel anlamda hem ekonomiyle ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönem olacak" dedi.

Ağbal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Bayburt’a geldi. Bayburt Valiliğini ziyaret eden Ağbal, burada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Valilik şeref Defterini imzalayan Ağbal daha sonra gazetecilere Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevi ve kentte devam eden yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçenin harcama tarafı itibariyle son derece önemli bir görev ve role sahip olduğunu belirten Ağbal, "Başında bulunduğum kurum Strateji ve Bütçe Başkanlığı bir taraftan devletin bütçesini yapan, uygulayan yani toplanan kaynakları Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hükümet programları kapsamında dağıtan bir konumdayız. Dolayısıyla bütçenin harcama tarafı itibariyle son derece önemli bir göreve ve role sahip. Yine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni dönemde kamunun yaptığı bütün yatırımların planlandığı, programlandığı, yatırım kararlarının verildiği hangi bakanlık nereye ne yatırım yapacak bunların belirlendiği bir kurum" dedi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı biriminin doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olduğunu vurgulayan Ağbal, "Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız bu kurumun başına Bayburtlu olan bir kardeşinizi münasip gördüler. Dolayısıyla durmak yok yola devam diyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu bakımdan önümüzdeki süreçte inşallah genel anlamda hem ekonomiyle ilgili olumlu gidişatın artacağı hem de kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönemde Bayburt’un da bu noktada gerekli payı almasını sağlayacak her türlü çabayı ve gayreti de göstereceğiz" ifadelerini kullandı.







200 yataklı modern yeni hastane

Kentte yapımı süren 200 yataklı modern yeni hastanenin Temmuz veya Ağustos ayında açılacağı müjdesini veren Ağbal, "İnşallah Bayburt 200 yataklı modern yeni hastanesine Temmuz veya Ağustos ayı itibariyle kavuşmuş olacak. Bu yatırım noktasında mevcut Sağlık Bakanımızın da yoğun bir destek ve gayretlerini alıyoruz. Gelmeden önce kendisiyle de görüştüm. İnşallah bu yatırım en kısa sürede tamamlayacağız. Kendisiyle birlikte inşallah Bayburt’a geleceğiz ve hastanemizin açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.







Bayburt Gümüşhane havalimanı

Bayburt ve Gümüşhane için önemli projelerden olan havalimanı konusunda da bilgi veren Ağbal şunları kaydetti:

"Bayburt Gümüşhane Havalimanı yatırımının bu bölgenin çehresini değiştireceğine yürekten inanıyorum. Gerek Bayburt’un çok daha hızlı bir şekilde gelişmesine, daha fazla yatırım almasına önemli bir vesile olacak. Diğer taraftan da hemşehrilerimizin İstanbul’a, Ankara’ya gidişlerinde hatta yurt dışına gidişlerinde bu havaalanı vesile olacak. O yatırımı da yakından takip ediyoruz. Ulaştırma Bakanımızla zaman zaman bu konuları görüşüyoruz."