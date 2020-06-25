Ağar'dan Libya açıklaması: Hamasetle anlatılamaz

Geçtiğimiz günlerde darbeci Sisi'nin Mısır ordusuna verdiği "hazır olun" talimatının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bir vekaletler savaşına, her ne kadar handikaplar yaşasa da profesyonel bir ordunun, hem de karasal bağı/ yakınlığı olan bir ordunun yani Mısır’ın müdahil olmasından bahsediyoruz. Son derece ciddi bir konu bu. Hamasetle anlatılamaz." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.