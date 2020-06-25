  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ağar'dan Libya açıklaması: Hamasetle anlatılamaz

Darbeci Sisi'nin Mısır ordusuna verdiği operasyona Libya'yı kast ederek verdiği "hazır olun" talimatını değerlendiren güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Mısır’ın müdahil olmasından bahsediyoruz. Son derece ciddi bir konu bu. Hamasetle anlatılamaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 00:47:00 -
Ağar'dan Libya açıklaması: Hamasetle anlatılamaz

Geçtiğimiz günlerde darbeci Sisi'nin Mısır ordusuna verdiği "hazır olun" talimatının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bir vekaletler savaşına, her ne kadar handikaplar yaşasa da profesyonel bir ordunun, hem de karasal bağı/ yakınlığı olan bir ordunun yani Mısır’ın müdahil olmasından bahsediyoruz. Son derece ciddi bir konu bu. Hamasetle anlatılamaz." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı