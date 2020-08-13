Ağaoğlu: Yüzde 5 aylık faiz nerede görülmüş?

Söz konusu yasanın dönemin ruhuna uygun olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulunarak, “Parlamentoyu adım atmaya ve mağduriyetleri gidermeye davet ediyorum. Başarılı çalışmalara imza atan Bakanımız Murat Kurum, bu konuda adil bir düzenleme yapılmasına vesile olmalıdır. Bugüne kadar yaptığı uygulamalarla vatandaşların takdirini kazanmış olan Sayın Kurum, yüksek faizle mücadelenin önündeki önemli bir engeli de kaldırmış olacaktır” dedi.

Yüzde 2’yi geçmemeli

Gecikmiş aidatlara uygulanan yüksek faizlerle ilgili şikâyetlerin arttığına dikkat çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Ne yazık ki, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda aylık yüzde 5, senelik yüzde 60 faizden söz ediliyor. Bu, çok ama çok yanlış bir uygulama. Malum, kanun yürürlüğe girdiğinde enflasyon oranı yüzde 60’lar mertebesindeydi. Şu anki oranın 3-4 katıydı. Bu hakikat unutulmamalı, yanlış veya eksik hususlar bir an evvel düzeltilmeli. Yani Kat Mülkiyeti Kanunu’nun güncellenmesinin vakti geldi, geçiyor bile. Alınması gereken önlemler belli. Bir kere gecikme faizi oranı tavanı yeniden belirlenmeli. Kira artışı yasal sınırı gibi aidatlarla ilgili yaptırımların da makul bir limiti olmalı. Şu şartlar altında gecikme faiz oranı aylık yüzde 2’yi geçmemeli.”

Sakinlere ihtarname yağmuru

Normalleşmenin başladığı Haziran ayının 15’inden sonra site yönetimlerinin, aidat borcunu ödeyemeyen kat malikleri veya kiracılara ihtarnameler gönderdiğini hatırlatan Ağaoğlu, ‘’Yüksek faizle katlanan borçlar yetmiyormuş gibi, hukuki süreçleri yöneten avukatlık bürolarının aldıkları yüksek hizmet bedelleri de vatandaşın hanesine yazılıyor. Kabaran faturanın altında kalan ev sahipleri ile kiracıya rahat nefes aldırmak için yüzde 5’lik fahiş faiz oranı düşürülmelidir” dedi.

Maliklere önemli uyarı

Site aidatlarının kira bedelleriyle yarıştığına ve bütçeleri zorladığına dikkat çeken Ağaoğlu, şunları söyledi: “Bu konuda da çok şikâyet alıyoruz. Maalesef aidatlar büyük sıkıntılara neden oluyor. Malum sitelerin büyük bölümü profesyonel firmalar tarafından yönetiliyor. Söz konusu firmaların büyük çoğunluğu hizmet değil, kâr amacı güdüyorlar. Burada kat malikleri çok ama çok dikkatli olmalı ve haklarını yedirmemeliler. Malikler, mutlaka ve mutlaka genel kurul toplantılarında yer almalı, yönetim planını denetlemeliler. Bu toplantılarda bütçeyi kontrol etmeli, aidatların makul seviyelere çekilmesi için çabalamalılar. Şunu da unutmayalım, malikler toplantılara yüzde 80 katılım sağlarsa yönetim planını değiştirebilir.”