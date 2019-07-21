Ağaoğlu ve Abdülkadir'in arasında dikkat çeken diyalog Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, ayakkabısı ayağına vuran Abdülkadir Ömür'e kendi ayakkabılarını verdi.

Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti. Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür’ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ayağın kaç numara" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olur mu?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür’e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu’nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izledi. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu’na verdi. Ağaoğlu ile Abdülkadir'in diyaloğu şu şekilde: Ağaoğlu: Ayağın kaç numara? Abdülkadir: 41 giyiyorum Ağaoğlu: 41,5 olur mu? Abdülkadir: Gerek yok başkanım. Ağaoğlu: Al al gel al Abdülkadir: Yok başkanım getiriyorlar zaten Ağaoğlu: Al oğlum. Onlar gelene kadar al giy.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.