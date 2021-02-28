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Gündem Ağaoğlu: Uzaydan bile baksan karar aynı olur
Gündem

Ağaoğlu: Uzaydan bile baksan karar aynı olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada maçın hakemini eleştirerek, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahale uzaydan bile penaltı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:44:00 -
Ağaoğlu: Uzaydan bile baksan karar aynı olur

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı! Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir. Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı." dedi.

"Hakem maçın önüne geçmemeli"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştiren Ahmet Ağaoğlu, "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı olursa bunun tepkisini hep beraber vermemiz lazım. Hakemlerden bütün takımlar şikayetçi bunun için de birlikte kararlar alınmalı" şeklinde konuştu.

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