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Ağaoğlu, gelecekten umutlu

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum."- "Bizler Trabzonspor'umuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı."

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:28
Ağaoğlu, gelecekten umutlu


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin kendilerini beklediğine tüm kalbiyle inandığını belirtti.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, 2019'un, büyük Trabzonspor camiası için yeni umut ve heyecanları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

2018'in Trabzonspor için hiç durmadan çalıştıkları, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadıkları yorucu, fakat binbir emekle ektikleri tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, geçen yılın, futbolcusundan yöneticisine, personelinden taraftarına tüm Trabzonspor camiası için "YanYana" durmayı öğrendikleri ve bu birlikten doğan gücün farkına vardıkları bir deneyim anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu benzersiz deneyim, bordo-mavili futbolcularımızın sahada sergilediği iyi futbol ve akabinde gelen skor başarısı ile taçlandı. Ne mutlu ki yeni yılı, ligin birinci devresi itibarıyla ikinci sırada kucaklıyoruz. Kupadaki yarışımız ise devam ediyor. Trabzonspor camiası uzun bir süredir ağır bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı hazırlayan da biziz; sınavı verecek olan da. Bu sürecin sorumlusu da biziz, kurbanı da. Ancak en önemlisi Trabzonspor'un içinde bulunduğu sorun sarmalından kurtaracak olan da bizleriz. El birliği ve üstün bir gayretle gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan beraber yol alacağız. Bizler Trabzonspor'umuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı."

Ağaoğlu, çok büyük bir camianın desteğini arkalarında hissettiklerini ifade ederek, "Biz biriz, biz Trabzonspor'uz. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:28
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  2. Futbol
  3. Trabzonspor

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