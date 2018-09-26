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Ağaoğlu: 6 oyuncu istiyorum!

Bir yandan ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışan, diğer yandan zorlu lig maratonundaki takımın sorunlarını çözmek için uğraş veren Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, altyapıyla da yakından ilgileniyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
Ağaoğlu: 6 oyuncu istiyorum!

Bir yandan ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışan, diğer yandan zorlu lig maratonundaki takımın sorunlarını çözmek için uğraş veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapıyla da yakından ilgileniyor. 

Özkaynak düzenine geçişin önemine her fırsatta vurgu yapan Başkan, geçtiğimiz günlerde altyapı hocalarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Trabzonspor'un U21, U19 ve U17 takımlarından 2'şer futbolcuyu devre arası kampında görmek istediğini ileten Ağaoğlu, yeni Yusuflar, yeni Abdülkadirler çıkartmalarının şart olduğunu söyledi. Trabzon'un kendi bünyesinden yıldızlar çıkartarak daha kolay düzlüğe ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Ağaoğlu şöyle devam etti:

'Transferle olmaz'

"Sürekli futbolcu transfer ederek bir noktaya varamayız. Geçmiş, zaten bunun kötü örnekleriyle dolu. Hem taraftarın aidiyetini artırmak hem de izlediğimizde 'işte bizim takımımız' diyebileceğimiz bir Trabzonspor için altyapı reformu olmazsa olmaz. Sadece Trabzonspor'un da değil, Türk futbolunun kurtuluşu orada. İnanıyorum ki altyapıdan düzenli futbolcu çıkartacağız."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
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