Ağaköyspor Yalova’da bileti kaptı Türkiye Kadınlar 3.

Türkiye Kadınlar 3. Lig Play-Off 2. Turunda Yalova Atatürk Stadyumu’nda İstanbul Defnespor ile Bursa Ağaköyspor karşılaştı. İlk yarısı 0-0’lık eşitlikle biten mücadeleyi Bursa ekibi 90+1. Dakikada bulduğu golle 2-1 kazanarak play-off yarı final grubuna kaldı.



Saha: Yalova Atatürk

Hakemler: Serdar İla xxx, Köksal Karahasan xxx, Celal Hoşgör xxx

İstanbul Defnespor: Merve Bal xx, Sultan Bergül Doğan xx, Selma Orhan xx, Funda Avcı xx, Gaye Şahinoğlu xx, Ebru Toprak xx (Aylin İşi dk. 66 xx), Melisa Demir xx, Ayşe Nihan Üçerler xx, Rojda Doğan xx, Buse Doğan xx, Hilal Çetinkaya xx

Bursa Ağaköyspor: Kardelen Eker xxx, Rabia Aydın xxx, Sergül Çakır xxx, Gamze Akyüz xxx, Tuba Dilek xxx, Azra Ardaş xxx, Melike Arı xxx, Sinem Uslu xx (Duygu Güney dk. 53 xx), Zehra Yılmaz xxx, Kübra Özdemir xxx, Seher Köksal xxx

Goller: Rojda Doğan (dk. 81) (İstanbul Defnespor), Seher Köksal (dk. 76), Zehra Yılmaz (dk.90+1) (Bursa Ağaköyspor)

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