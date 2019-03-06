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Ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına İtfaiye yetişti

Mardin’in Midyat ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:54
Ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına İtfaiye yetişti

Mardin’in Midyat ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.


Mardin yolu üzerinde bulunan Ulu Cami Mahallesi’nde kaldırımda bulunan ağaçlardan birine çıkıp inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu bölgeye merdivenli itfaiye aracı ile geçiş sağladı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımı ile kediyi bulunduğu yerden indirip besledi.


Kedi, ekiplerin bir süre sevmesinin ardından bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:54
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