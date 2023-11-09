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Gündem Ağaçların arkasına saklanarak… Parka giren sarhoşlar sonunda bunu da yaptı
Gündem

Ağaçların arkasına saklanarak… Parka giren sarhoşlar sonunda bunu da yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:48:00 -

Beyoğlu Hasköy Parkı’nda alkollü iki şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı ilginç çatışma kameralara anbean yansırken, olaydaki 2 şahıs silahlarıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü iki şahıs parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta birbirine silah çekti. Ağaçların arkasında saklanan şahıslar, birbirlerine ateş açarak bir süre çatıştı.

Ağaçların arkasına saklanıp çatıştılar

Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Görenlerin şaşkına döndüğü çatışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada herhangi bir yaralının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, yeşillik alanda 4 adet boş kovan gördü.

Beyoğlu polisi şahısları yakalayıp, silahlara el koydu

İzleri takip eden Beyoğlu polisi, sahildeki teknede şüpheli hareketler sergileyen Zafer Ş.’nin (35) kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine yakalanan şahsın üst araması yapılırken, 10 metre ilerisinde ise Zafer Ö.’nün (34) şüpheli hareketler yaptığı fark edildi. Tekne sahibinin izniyle yapılan aramada ise çarşafa sarılmış 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından 2 şahıs ve 2 silah muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

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