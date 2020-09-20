Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda turizm yatırımları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinde yer alan Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda, Karadeniz mimarisine uygun turizm amaçlı küçük evler ve sosyal alanlar yapılıyor.

Ağaçbaşı Tabiat Parkı İşletmecisi İbrahim Özkuş, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tabiat parkının ulaşım, otopark ve çevre güvenliği çalışmalarını yaptığını söyledi.

Kendilerinin ise Karadeniz kültürel mimarisine uygun evler yapacaklarını ifade eden Özkuş, "Karadeniz usulü ahşap ve 'göz dolgu' olarak tabir edilen taş dolgulu 30 civarında küçük müstakil ev şeklinde konaklama tesisi yapılmaktadır. Bu evlerin bir kısmı da tamamlandı." dedi.

Özkuş, orman içerisinde yürüyüş parkuru, piknik alanları, bisiklet yollarının da yapımının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin Karadeniz kültürünü tanırken Karadeniz yaşamını özümsemelerini istiyoruz. Bunların yanı sıra park içerisinde amfi tiyatro ve küçük bir gölet de yapıyoruz. Hedefimiz tabiat parkına çok yakın olan Kulakkaya Yaylasını da bilinir turizm merkezi haline getirmektir. Projemizi gelecek yaz sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz."