Ağaç tartışması can aldı

Ağaç dikme tartışması yaşayan iki komşu arasındaki kavga kanlı bitti. Olay Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana geldi.

Şüpheliler yakalanamadı

3 çocuk babası 32 yaşındaki Ömer Ula, aynı apartmanda yaşayan komşuları ile ağaç dikme sebepli tartışma yaşadı. İddiaya göre komşular; G.S, D.P ve Ömer Ula konuşmak için dışarı çıktı. Ula ile G.S ve D.P arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine D.P Ula'yı bacağından bıçakladı. G.S ise Ula'ya iki el ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ula tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 32 yaşında hayatını kaybeden Ula'nın 3 aylık bir bebeği de vardı.