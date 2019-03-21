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Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi gün ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaç kesmek için orman giden 77 yaşındaki İsmail Yılmaz, evine 800 metre mesafede ölü bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 12:30
Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi gün ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çalı süpürgesinde kullanmak amacıyla ormanlık alana ağaç kesmeye giden ancak akşam eve dönmeyen İsmail Yılmaz (77) bu sabah ölü bulundu.

Ortalıca köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan İsmail Yılmaz, çalı süpürgesinde kullanmak için ağaç kesmek amacıyla dün sabah ormanlık alana gitti. Yılmaz, akşam eve dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Sabah saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları sırasında İsmail Yılmaz, evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta ölü olarak bulundu. İlk incelemede düşüp kafasını taşa vurduğu ve yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:30
  1. Kastamonu
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  4. ormanda ölü bulundu

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