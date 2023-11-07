Ağaç kavunu: Pomelo nedir, nerelerde yetişir, ülkesi hangisi? Birçok hastalığın şifası onda! Türkler bunu biliyor

Pomelo, Çin'in greyfurdu olarak biliniyor. Ağaç kavunu olarak da adlandırılmaktadır. İşte pomelo hakkında bilgiler...

Pomelo greyfurt mu? Pomelo nedir?

Şadok Çin ülkesinin greyfurdu diye de bilinen pomelo sedef otugiller ailesinin alt oymaklarından Turunçgillere bağlı Citrus cinsinin bir türü olan ağaca ve meyvesine verilen addır. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvelere sahip olan türdür. Meyvelerinin çapı 15–25 cm'i bulabileceği gibi.

Pomelo meyvesinin faydaları nelerdir?

-Pomelo meyvesinin içeriğinde bulunan hesperedin glikoziti maddesi sayesinde kılcal damarları güçlendirmeye yardımcı olur.

-Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık sorununu önler.

-Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunlara iyi gelir.

-Midede meydana gelen rahatsızlıkları iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde mideyi rahatlatır.

-Vücuttaki yorgunluk hissini azaltır ve enerji sağlar.

-Pomelo meyvesinin yararları arasında ayrıca yapraklarının hazmı kolaylaştırması da bulunur.

-Ayrıca bu yaprakları nefesi rahatlatır ve ağız kokusunu giderir.

-İçeriğinde bulunan spermedin maddesi sayesinde hücrelerin yenilenmesine fayda sağlar.

-Serbest radikaller ile savaşır.

-Baş ağrısına iyi gelir.

-Pomelo meyvesi yağ yakıcı özelliği bulunmaktadır.

-Yaşlanmayı geciktirir.

-Vücutta meydana gelen yaranın iyileşme süreci hızlandırır.

. Pomelo'nın, adet fiyatı: 20,00 ₺ civarında...

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