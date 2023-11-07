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Kadın - Aile Ağaç kavunu: Pomelo nedir, nerelerde yetişir, ülkesi hangisi? Birçok hastalığın şifası onda! Türkler bunu biliyor
Kadın - Aile

Ağaç kavunu: Pomelo nedir, nerelerde yetişir, ülkesi hangisi? Birçok hastalığın şifası onda! Türkler bunu biliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 23:27:00 - 2023-11-07 23:49:08
Ağaç kavunu: Pomelo nedir, nerelerde yetişir, ülkesi hangisi? Birçok hastalığın şifası onda! Türkler bunu biliyor

Turunçgiller ailesinden olan yaprakları mavimsi pembe bir ağaçtır. Turunçgiller içinde soğuğa en dayanıklı olan bitkisidir. Şifası ile pes dedirten ağaç kavunu yavaş büyür ve 3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlar. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvelere sahip olan türdür. Türkiye'de birçok vatandaş bunu kullanıyor ve tanıyor! Bilmeyenler için peki, (Pomelo nedir) ağaç kavunu nedir? Ağaç kavun nerede yetişir, ( Pomelo) faydaları nelerdir?

Pomelo, Çin'in greyfurdu olarak biliniyor. Ağaç kavunu olarak da adlandırılmaktadır. İşte pomelo hakkında bilgiler...

Pomelo greyfurt mu? Pomelo nedir?

Şadok Çin ülkesinin greyfurdu diye de bilinen pomelo sedef otugiller ailesinin alt oymaklarından Turunçgillere bağlı Citrus cinsinin bir türü olan ağaca ve meyvesine verilen addır. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvelere sahip olan türdür. Meyvelerinin çapı 15–25 cm'i bulabileceği gibi.

Pomelo meyvesinin faydaları nelerdir?

-Pomelo meyvesinin içeriğinde bulunan hesperedin glikoziti maddesi sayesinde kılcal damarları güçlendirmeye yardımcı olur.
-Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık sorununu önler.
-Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunlara iyi gelir.
-Midede meydana gelen rahatsızlıkları iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde mideyi rahatlatır.
-Vücuttaki yorgunluk hissini azaltır ve enerji sağlar.
-Pomelo meyvesinin yararları arasında ayrıca yapraklarının hazmı kolaylaştırması da bulunur.
-Ayrıca bu yaprakları nefesi rahatlatır ve ağız kokusunu giderir.
-İçeriğinde bulunan spermedin maddesi sayesinde hücrelerin yenilenmesine fayda sağlar.
-Serbest radikaller ile savaşır.
-Baş ağrısına iyi gelir.
-Pomelo meyvesi yağ yakıcı özelliği bulunmaktadır.
-Yaşlanmayı geciktirir.
-Vücutta meydana gelen yaranın iyileşme süreci hızlandırır.

. Pomelo'nın, adet fiyatı: 20,00 ₺ civarında...
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