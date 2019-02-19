Ağaç işleme endüstrisinde 50 ülkeden bin 500 firma Almanya’da buluşuyor

Ahşap ve orman ürünleri işleme endüstrisinde son teknolojiler Hannover’de düzenlenecek Ağaç İşleme Teknolojileri, Makine, Kesici Takım ve Ekipman Fuarı’nda (LIGNA) bir araya gelecek. Dünya genelinde bin 500’den fazla katılımcının buluşacağı fuarda dijitalleşme, otomasyon ve IoT platformlarına ait son sistemler ele alınacak.

Dünya genelinde 50’den fazla ülkeden bin 500 katılımcı, tüm ahşap ve orman ürünleri için en modern işleme çözümlerini, uygulama ve konseptlerini sergilemek üzere 27-31 Mayıs tarihleri arasında Hannover Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan LIGNA Fuarı’nda bir araya gelecek. Deutsche Messe Başkan Yardımcısı Alexander Wurst, fuarın ahşap ve orman ürünleri endüstrisinin buluşma merkezi olacağına dikkat çekti.

Alexander Wurst şunları söyledi: "Türkiye geçtiğimiz yıl mobilya, kâğıt ve orman ürünleri endüstrisinde 5 milyar doların üzerinde ihracatla büyük bir başarıya imza attı.Türk firmalarının yeni tasarım ve teknolojilere yaptığı yatırımlar bu başarıyı getirdi. Bu noktada önemli olan bu ürünlerin tanıtılması ve daha çok kişiye ulaşmasıdır. İki yılda bir endüstrideki tüm yeniliklerin sergilendiği fuar bu yıl da ihracatçı firmalar için önemli bir vitrin olacak".

Özel ürün imalatına özel çözümler

Firmaların başta mobilyalar olmak üzere, hizmet verdikleri tüm alanlarda farklı tüketici beklentilerine yanıt verebilmesi noktasında yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken Wurst şunları söyledi: "Giderek bireyselleşen tüketici tercihleri, özelleştirilmiş ürün imalatını zorunlu kılıyor. Firmaların üreticilere özelleştirilmiş ürünleri en az seri üretimde olduğu kadar çabuk, karlı ve verimli bir şekilde sunmaları gerekiyor. LIGNA katılımcıları bu zorluklara karşı özel çözümler bulacaklar".

LIGNA’da bu yıl üç odak tema ’Entegre Ağaç İşleme - Özel Çözümler’, ’Akıllı Yüzey Teknolojisi’ ile ’Kaynak ve Teknolojiye Erişim’ olacak.