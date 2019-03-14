Ağaç dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu Uşak'ta ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi buldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağaç dikimi sırasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi. İlçeye bağlı Çiftlik Köyü Akyar mevkisinde, ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada top mermisi buldu. Güvenlik tedbiri altında imha edildi İhbar üzerine bölgeye gelen Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbiri aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, 75 mm'lik top mermisini kontrollü olarak patlattı.

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