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Ağaç dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Uşak'ta ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi buldu.

14 Mart 2019 Perşembe 15:33
Ağaç dikiminde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağaç dikimi sırasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.

İlçeye bağlı Çiftlik Köyü Akyar mevkisinde, ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada top mermisi buldu.

Güvenlik tedbiri altında imha edildi

İhbar üzerine bölgeye gelen Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, 75 mm'lik top mermisini kontrollü olarak patlattı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:33
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