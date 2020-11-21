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Aktüel Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti

bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:16:22 -
Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de elektrikli testere ile evinin bahçesindeki ağaçları budayan bir kişi, bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çamlıca Mahallesi İkbal Sokak'ta ikamet eden Abdulkadir Akgöl (54), evinin arka bahçesindeki ağaçları, sprial kesme aletine, ağaç kesme testeresi eklemek suretiyle kesmeye çalıştığı sırada sol ayak dizüstünü keserek yaralandı.

Ağır yaralanan Akgöl, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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