Ağaç budamaya gittiği bahçesinde öldürüldü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler, ateşli silahla sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bağlı Akkonak köyünde oturan Yaşar Dinler (56), önceki gün ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti. Dün sabah bahçeye giden köylüler Yaşar Dinler'i hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Yaşar Dinler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşar Dinler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaşar Dinler'in eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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