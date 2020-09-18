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Aktüel Ağabeyini öldüren, yeğenini yaralayan kişi tutuklandı
Aktüel

Ağabeyini öldüren, yeğenini yaralayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:07:15 -
Ağabeyini öldüren, yeğenini yaralayan kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kardeşi tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Ali Ö. ile tartışan A.R.Ö, silahla önce ağabeyine daha sonra yeğeni Muhammet Ö'ye ateş etti.

Yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından evlerinin çevresinde bulunan samanlığı kundaklayan ve kaçan A.R.Ö, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.R.Ö, tutuklandı.

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