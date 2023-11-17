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Siyaset Ağababası Bay Kemal’in izinde! Özgür Özel yine küstahlaştı
Siyaset

Ağababası Bay Kemal’in izinde! Özgür Özel yine küstahlaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 12:27:00 -
Ağababası Bay Kemal’in izinde! Özgür Özel yine küstahlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "15 Temmuz'da olduğu gibi Yargıtay'ın kararından sonra da 'gelin direnelim' dedim. Tayyip Erdoğan direnişin yanına geçmedi, darbenin başına geçti" diyerek CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini kanıtladı!..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Bütün darbeler doğası gereğince iktidara yapılır. Herkes döner muhalefet ne diyor diye bakar. Ben o gece Meclis'i açalım dedim. Millet sandıkta yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, hükümetin arkasında, darbenin karşısındayız dedim. Ben o gece de Yargıtay kararından sonra da gelin bu darbeye direnelim dedim" diyen Özel şöyle devam etti:

"Numan Bey önce 'olur' dedi, sonra baktı ki AKP'de bir şey var toplamadı. Çünkü birlikte olursak bir anlamı var o işin. Sonra Tayyip Erdoğan direnişin yanına geçmedi, darbenin başına geçti. O dedi ki 'AYM'ye haksız' ve Yargıtay'ı destekledi. Anayasanın o sayfasını yırttı attı. Bundan sonra biz direnmek zorundayız, sıra bize gelir. Tayyip Erdoğan darbenin başına geçtiği için biz direniyoruz."

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Yorumlar

Bu tavsan aday bile degil, tavsanin suyunun suyu....7.kopya silik kivirtik ciddiyetsiz namus sozunu tutmayip yiyen sabikali

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