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Yaşam Afyon’un yöresel lezzeti coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yaşam

Afyon’un yöresel lezzeti coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Afyon’un yöresel lezzeti "Afyon manda yoğurdu" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:25:00 -
Afyon’un yöresel lezzeti coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız." ifadelerini kullandı.

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