Afyonspor, demiri eritti: 5-0

1. Ligde 8. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Afyonspor'un gollerini 36. dakikada Yasin Yener, 47'de Oltan Karakullukçu, 59 ve 81'de Nazmi Candoğan ile 71. dakikada Bayram Çetin kaydetti. Afyonspor'da Oltan Karakullukçu, 16. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Alınan bu sonucun ardından Afyonspor 11 puana yükseldi ve iki hafta sonra kazandı.

Aynı zamanda evindeki ilk galibiyetini elde etti. Karabükspor ise 1 puanda kalarak arka arkaya 5. yenilgisini aldı.