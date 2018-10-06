THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Afyonspor, demiri eritti: 5-0

Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen ve yoluna genç oyuncularla devam eden Kardemir Karabükspor, konuk olduğu Afjet Afyonspor'a 5-0 mağlup oldu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
Afyonspor, demiri eritti: 5-0

1. Ligde 8. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Afyonspor'un gollerini 36. dakikada Yasin Yener, 47'de Oltan Karakullukçu, 59 ve 81'de Nazmi Candoğan ile 71. dakikada Bayram Çetin kaydetti. Afyonspor'da Oltan Karakullukçu, 16. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Alınan bu sonucun ardından Afyonspor 11 puana yükseldi ve iki hafta sonra kazandı.

Aynı zamanda evindeki ilk galibiyetini elde etti. Karabükspor ise 1 puanda kalarak arka arkaya 5. yenilgisini aldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
  1. Karabük
  2. Kardemir
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Afyon
  5. Karabükspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    1. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    2. Ertuğrul Sağlam: Kırmızı kart oyun..
    3. TFF'den Ünal Karaman'a başsağlığı
    4. Çocuklarda şaşılığa dikkat!
    5. İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddeti ilk..
    6. İnsan sadece balık yiyerek yaşayabilir
    7. Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı kararı
    8. Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey olayı..
    9. Sonunda yakalandı! Genç kadına küfür..
    10. Toplumu ifsat ediyorlardı, hesapları..
    11. Abdurrahman Kaan'dan çok önemli döviz..
    12. Eti koyu renk olan balığın sindirimi..
    13. Tokat'ta feci olay! 3 yaşındaki küçük..
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. Maduro "Şeytan" demişti... Cevap geldi!
    16. CHP'li Orhan Sarıbal: Kadın..
    17. 30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    18. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    19. MHP'li başkan görevinden istifa etti
    20. 4 gündür aranan Fikret Saraç'ın cesedi..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti