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Afyonkarahisar’ın ocak ayı ihracatı arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser önemli açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2019 Salı 14:25
Afyonkarahisar’ın ocak ayı ihracatı arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın 2019 yılı Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.20 yükseldiğini belirtti.

 

Afyonkarahisar’ın Ocak ayı ihracat verilerini açıklayan Serteser, “İlimizin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,20 yükselmiştir. Geçen yıl Ocak ayında 25 milyon 64 bin dolar olan ihracatımız bu yıl Ocak ayında 29 milyon 146 bin dolar olmuştur” dedi.

 

Afyonkarahisar’dan ihracat yapılan ülkeler hakkında da bilgi veren Serteser, “Geçen yılın aynı ayında 61 ülke ve 1 Serbest Bölge’ye ilimizden ihracat gerçekleşmişti. Bu yıl Ocak ayında 75 ülke ve 3 Serbest Bölge’ye ihracat yapılmıştır” diye konuştu.

 

Afyonkarahisar’dan en çok ihracat Irak’a

 

Serteser, açıklamasına şöyle devam etti:

 

“Afyon’dan Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke Irak’tır. Irak’a ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 gerileyerek 7 milyon 251 bin dolar olmuştur, İhracatımızda ikinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri almıştır. ABD’ye ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 artarak 5 milyon 180 bin dolara çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 gerilemiş ve 3 milyon 95 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.”

 

Mermer sektörü ihracatta ilk sırada

 

Mermer ve doğaltaş sektörünün ihracatta ilk sırada yer aldığını hatırlatan Serteser, “Çoğunluğu mermer ve doğaltaş olan madencilik ürünleri, ihracatımızdaki lokomotif olma durumunu koruyor. Ocak ayında madencilik ürünlerinin ihracatında geçen yıla göre yüzde 9,2 artış yaşandı ve bu sektördeki ihracatımız 15 milyon 263 bin dolar oldu. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründeki ihracat da geçen yıla göre yüzde 3,3 arttı. Bu sektördeki ihracatımız 7 milyon 859 bin dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan üçüncü sektör olan demir ve demir dışı metallerde de geçen yıla göre yüzde 39,6 artışla 1 milyon 647 bin dolarlık ihracat yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:25
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