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Aktüel Afyonkarahisar'daki silahlı kavga
Aktüel

Afyonkarahisar'daki silahlı kavga

Katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:44:17 -
Afyonkarahisar'daki silahlı kavga

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı Isparta'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında çıkan tartışmada Özkan T'yi öldüren zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından saklandığı yerden operasyonla yakalandı.

Zanlının saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.


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