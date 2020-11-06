Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren tır sürücüsünün cenazesi Konya'da toprağa verildi
KONYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kullandığı tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.
Ali Şenses, doğum günü olan 5 Kasım tarihinde, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kullandığı tırın devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Şenses'in cenazesi, memleketi Karapınar'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze, kılınan namazın ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.