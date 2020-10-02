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Aktüel Afyonkarahisar'da toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:33:57 -
Afyonkarahisar'da toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ve temaslısı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün boyunca faaliyetlerinden men edilecek.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

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