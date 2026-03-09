Afyonkarahisar'da tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, bir tırın yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, Çamözü köyü yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, yol kenarında yolcu indirmek amacıyla duraklayan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular arasında büyük panik yaşandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada yaralanan toplam 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.