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Afyonkarahisar'da terör operasyonu!

Afyonkarahisar'da terör gruplarıyla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:27
Afyonkarahisar'da terör operasyonu!

Afyonkarahisar'da, Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde, terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla S.Y, A.G. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 33 adet fişek ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:27
  1. Afyonkarahisar

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